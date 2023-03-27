Агентство S&P подтвердило рейтинг Германии

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Германии в иностранной и национальной валютах на наивысшем уровне "AAA", прогноз стабильный. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в сообщении агентства.

Краткосрочные рейтинги страны также были сохранены — на уровне "A-1+".

"Стабильный прогноз отражает наше мнение о том, что бюджетные и международные резервы Германии, диверсифицированная экономика, а также доказанная институциональная эффективность продолжат обеспечивать достаточные условия для рейтинга в течение следующих двух лет", — отмечает S&P.

Агентство при этом прогнозирует, что Германия едва избежит рецессии в текущем году благодаря государственной поддержке и отсутствию дефицита энергоснабжения. А дефицит бюджета страны в 2023 году составит примерно 3,5% от ВВП.

Согласно прогнозам S&P, по итогам 2024 года инфляция в Германии составит 2,9%, базовая инфляция — на уровне 3,6%. Ожидается, что до 2025 года страна не достигнет целевого уровня Европейского центробанка (ЕЦБ) в 2%.

Агентство может понизить рейтинг Германии в случае, если состояние государственных финансов ухудшится сильнее ожиданий S&P, а дефицит бюджета значительно увеличится. Это может быть связано с потенциальными глубокими и продолжительными экономическими потрясениями в стране или снижением гибкости кредитно-денежной политики ЕЦБ.