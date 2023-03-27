Более 15% заправок во Франции испытывают проблемы с поставками топлива

Более 15% автозаправок на территории Франции испытывают проблемы с поставками или запасами топлива из-за забастовок на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), вызванных пенсионной реформой. Об этом в понедельник сообщила газета Le Figaro, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наибольшие затруднения наблюдаются в настоящий момент в департаменте Атлантическая Луара на западе Франции. Здесь больше половины АЗС по-прежнему остаются без топлива. На те заправки, где есть запасы горючего, выстраиваются многокилометровые очереди. Власти Франции пока не ожидают улучшения ситуации в этом департаменте, поскольку работники НПЗ концерна Total Energies в коммуне Донж заявили о продлении забастовки до 31 марта.

Как отмечает Le Figaro, ситуация с поставками топлива постепенно ухудшается в столичном регионе Иль-де-Франс. В Париже сейчас 17% АЗС испытывают частичную или полную нехватку горючего.

Согласно данным французского сервиса, отслеживающего ситуацию на АЗС, в общей сложности на 650 заправках во Франции сейчас нет ни одного вида топлива, более чем на 1 тыс. АЗС отмечена "частичная нехватка бензина".

С начала марта по Франции прокатилась новая волна забастовок, затронувших многие сектора, в частности энергетический. В большинстве регионов работники нефтеперерабатывающих предприятий отказались выходить на свои рабочие места, выразив таким образом протест против пенсионной реформы. На минувшей неделе официальный представитель правительства Франции Оливье Веран сообщил, что французские власти приняли решение принудительно возвращать на рабочие места бастующих сотрудников нефтеперерабатывающих заводов, чтобы избежать "блокировки жизни страны".

Реформа, которая предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену некоторых специальных пенсионных режимов в целях обеспечения финансового баланса социальной системы, была представлена в январе. Предложенные изменения сразу вызвали многочисленные акции протеста. 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии законопроекта о внесении изменений в пенсионную систему в обход парламента и под ответственность правительства. Представители профсоюзов и оппозиционных политических партий осудили такой шаг правительства и призвали к продолжению забастовок по всей стране. 28 марта профсоюзы намерены организовать новые массовые демонстрации в Париже и других городах страны.