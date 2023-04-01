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Глава ЕК может стать новым генсеком НАТО после ухода Столтенберга

Европа Материалы 1 апреля 2023 04:48 (UTC +04:00)
Глава ЕК может стать новым генсеком НАТО после ухода Столтенберга

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен участвует в борьбе за пост нового генерального секретаря НАТО в связи с завершением полномочий Йенса Столтенберга в сентябре. Об этом в пятницу сообщила газета The Sun со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, некоторые государства - члены НАТО выступили за то, чтобы фон дер Ляйен возглавила альянс уже в октябре. При этом ее полномочия на посту председателя ЕК заканчиваются только в следующем году.

Таблоид подчеркнул, что назначение фон дер Ляйен с высокой долей вероятности натолкнется на сопротивление со стороны евроскептиков, в первую очередь Великобритании. Согласно The Sun, Лондон намерен обратить внимание других членов НАТО на низкую эффективность работы фон дер Ляйен во главе Минобороны ФРГ с 2013 по 2019 год.

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