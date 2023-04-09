Над Гамбургом образовалось облако токсичного дыма после пожара

Крупный пожар произошел в Гамбурге в ночь на воскресенье. Пожарные предупреждают жителей о серьезной опасности из-за вызванного возгоранием токсичного дыма. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя пожарных служб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, с раннего утра в районе Ротенбургсорт горят два склада. Пожарная бригада предупреждает жителей "об опасности из-за дымовых газов и химических компонентов в воздухе". Облако дыма движется к центру города из-за направления ветра. "Центр Гамбурга полностью задымлен", - заявил DPA представитель пожарной службы портового города.

Изначально, как пишет DPA, сотрудники пожарных служб не могли точно сказать, как мог произойти крупный пожар и что именно находится на горящих складах. В официальном предупреждении пожар и задымление классифицированы как "чрезвычайная опасность". Жителям рекомендуют держать окна и двери закрытыми и защищаться от дыма.

В свою очередь, как передает радиостанция NDR, возгорание произошло около 4:30 (5:30 мск) на автомобильной стоянке. Над местом возгорания образовалось густое облако дыма. Предполагается, что речь идет о выбросах сероводорода. Выбросы, как указывает NDR, продолжаются, пожарные могут работать на месте происшествия только в респираторах.

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил, что движение между Гамбургом и Бюхеном приостановлено. Движение местного транспорта также ограничено. Работы по тушению пожара продолжаются. Информация о пострадавших пока не поступало.