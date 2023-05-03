Мужчина бросил патроны для гладкоствольного оружия на территорию Букингемского дворца

Полиция задержала мужчину, бросившего во вторник около 19:00 по местному времени (22:00 GM+4) патроны для гладкоствольного оружия на территорию Букингемского дворца. Об этом сообщает издание The Sun, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Газета Daily Mail уточняет, что Букингемский дворец закрыт в связи с этим инцидентом.

"Офицеры быстро задержали мужчину <...> после того, как он приблизился к воротам Букингемского дворца и бросил несколько предметов - предположительно, патронов для гладкоствольного оружия - на территорию дворца", - приводит газета The Sun слова представителя полиции. По его данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Как позднее уточнил телеканал Sky News, Карл III и его супруга королева-консорт Камилла не находились в Букингемском дворце, когда рядом с резиденцией был задержан мужчина.

В полиции заявили, что предметы, похожие на патроны, сейчас изучают эксперты. В сообщении Скотленд-Ярда говорится, что у задержанного был также обнаружен "подозрительный пакет".

"На место были вызваны специалисты, после оценки ситуации в качестве меры предосторожности был произведен контролируемый подрыв предмета. Оцепление снято", - указали в пресс-службе столичного полицейского управления.

В настоящий момент инцидент не рассматривается полицией как связанный с терроризмом. По данным британских СМИ, задержанный может страдать психическим заболеванием.