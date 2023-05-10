В Швейцарии назвали сумму средств Центробанка РФ, находящихся в стране

Средства российского Центрального банка в Швейцарии составляют около 7,4 млрд франков (около $8,3 млрд). Эти данные опубликовало в среду швейцарское правительство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Общая сумма резервов и активов Центрального банка Российской Федерации, находящихся в Швейцарии, составляет около 7,4 млрд франков", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что федеральный департамент (министерство) по экономическим вопросам, образованию и исследованиям проинформировал об этом правительство 10 мая. Правительство напомнило, что 29 марта оно приняло решение "сделать резервы и активы обязательными для отчетности".

Швейцария внимательно следит за дискуссиями в Евросоюзе о возможном использовании активов Центрального банка РФ. "В рамках ЕС ведутся дискуссии о возможности использования активов ЦБ РФ в инвестиционных целях и направления их доходов на восстановление Украины. Швейцария внимательно следит за этим досье", - говорится в сообщении правительства.