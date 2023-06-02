В Чехии потребление газа снизилось до уровня 2001 года

Потребление газа в Чехии в первом квартале 2023 года снизилось на 14,4% по сравнению с тем же периодом 2022 года и составило 2,52 миллиона кубических метров. Это является наименьшим показателем с 2001 года, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Энергетического регуляторного управления.

"Потребление газа в Чехии в первом квартале 2023 года составило 2,52 миллиона кубических метров, что на 14,4% меньше, чем в соответствующем периоде 2022 года, и является наименьшим показателем с 2001 года", - отметила пресс-служба. Регулятор также сообщил, что объем газа, хранящегося в подземных газохранилищах, принадлежащих республике, к концу первого квартала текущего года составлял 1,696 миллиона кубических метров, что почти в четыре раза больше, чем в тот же период 2022 года.

Чешские предприятия и домохозяйства начали экономить на расходах на газ еще в 2021 году. Если сравнить показатели первого квартала предкризисного 2021 года и первого квартала текущего года, то снижение потребления газа составило рекордные 28,5%.

В 2022 году общий объем потребления газа в Чехии оказался самым низким за последние восемь лет. В стране было использовано 7,544 миллиарда кубических метров газа, что на 20% меньше, чем в 2021 году. Как сообщили чешские СМИ в апреле, в первом квартале 2023 года Чехия впервые полностью обошлась без поставок газа из России, заменив его норвежским газом и сжиженным газом, доставленным морским путем из терминалов в Нидерландах и Бельгии.