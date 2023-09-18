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Премьер Греции подчеркнул важность открытых каналов диалога с Турцией

Европа Материалы 18 сентября 2023 04:13 (UTC +04:00)
Премьер Греции подчеркнул важность открытых каналов диалога с Турцией

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в рамках организованной в этом году 87-й Международной Салоникской ярмарки.

Как сообщает Trend, Кириакос, указывая на важность открытых каналов диалога между Турцией и Грецией, сказал: «Не будем ожидать, что проблемы прошлого будут решены сразу, но когда есть разногласия, постараемся договориться. Следует цивилизованно излагать те вопросы, в чем мы не согласны, и не доводить переговоры до радикальных дискуссий».

«Я считаю крайне позитивным возобновление диалога с Турцией на всех уровнях», - добавил он.

Премьер-министр Греции также заявил, что помимо встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом на уровне лидеров, важны также встречи между министрами и заместителями министров, и что для двусторонних отношений полезно обсуждение мер по укреплению доверия и позитивной повестки дня.

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