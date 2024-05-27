Франция отменяет чрезвычайное положение в Новой Каледонии

БАКУ/Trend/ - Власти Франции отменяют чрезвычайное положение в Новой Каледонии, введенное с 15 мая из-за протестов.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщили в офисе Верховного комиссара Новой Каледонии.

Решение принято в связи со стабилизацией ситуации. Чрезвычайное положение отменяется начиная с 5:00 28 мая по местному времени, в то время как комендантский час все еще будет действовать.

Кроме того, силы правопорядка будут находиться в режиме повышенной готовности

Отметим, что в Новой Каледонии (заморской территории Франции в Тихом океане) несколько дней назад прошли акции протеста против тяжести социального положения, безработицы и дискриминации. Столкновение между протестующими и полицией привело к гибели двух полицейских и трех участников акции.

Новая Каледония находится на расстоянии 16 тысяч километров от Франции в Тихом океане недалеко от Австралийского континента, и, несмотря на такое большое расстояние, Франция превратила остров в свою колонию и эксплуатирует его, что встречается протестами со стороны местного населения.

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