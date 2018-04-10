Израильский посол прибыл в МИД РФ

Посол Израиля в РФ Гарри Корен прибыл в российский МИД, сообщает РИА Новости.

Как заявил ранее во вторник замглавы МИД РФ Михаил Богданов, Корен приглашен на Смоленскую площадь для разговора по поводу ситуации в Сирии и секторе Газа.

При этом Богданов не стал уточнять, связан ли визит посла Израиля с ситуацией вокруг израильского удара по территории Сирии.

"Просто (обсудим) обстановку, как она складывается и в Сирии, и в Газе, и некоторые двусторонние контакты. Всегда заинтересованы в таком активном диалоге, потому что динамика событий очень высокая на Ближнем Востоке и требует постоянно совместных оценок, прогнозов, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и, напротив, поискать пути деэскалации, нормализации обстановки", — сказал Богданов.

В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс. По данным сирийских СМИ, в результате атаки есть погибшие и раненые. Минобороны РФ сообщило, что удар по базе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты.

Политическое руководство и армейское командование Израиля не подтверждают и не опровергают причастность к удару по аэродрому Т-4, который два месяца назад уже становился целью израильской бомбардировки как предполагаемое место базирования иранских беспилотников.

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