Израиль призвал Иран воздержаться от новых атак

10 мая 2018 08:34 (UTC+04:00)

Израиль не заинтересован в эскалации конфликта на своих северных границах и призывает Иран воздержаться от новых атак во избежание мощного ответа, заявил официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус, передает РИА Новости.

Военные говорят, что минувшей ночью они атаковали с воздуха десятки объектов военного присутствия Ирана в Сирии в ответ на ракетный обстрел своих позиций на Голанских высотах.
"Мы остаемся в состоянии повышенной боеготовности, сохраняем бдительность, отслеживаем перемещения иранцев в Сирии", - сказал офицер на брифинге для журналистов.

"Однако мы не стремимся к эскалации ситуации, но если случится очередная иранская атака, мы к ней готовы и дадим мощный ответ. Так что мы призываем иранцев так не поступать", - добавил он.

Ракетный обстрел и ответные удары по Сирии обошлись без потерь с израильской стороны. Военные говорят о ночной операции как одной из самых масштабных за последние годы и выражают удовлетворение ее результатами.

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