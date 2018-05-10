Посол: Встреча Нетаньяху и Путина прошла успешно

Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента РФ Владимира Путина, состоявшаяся в Москве 9 мая, прошла успешно, заявил РИА Новости в четверг посол Израиля в Москве Гарри Корен.

"Я могу сказать, что мы довольны встречей. Мы всегда довольны беседами с российским руководством, с господином Путиным. Все проходит в очень хорошей атмосфере", — сказал Корен на полях второй студенческой конференции кафедры иудаики ИСАА МГУ им. М.В.Ломоносова к 70-летию образования Государства Израиль.

Во вступительном слове на конференции посол отметил, что визит Нетаньяху в Москву "прошёл успешно", а встречу израильского премьера с российским президентом назвал "хорошей рабочей встречей".

По словам дипломата, Израиль понимает наличие у России "своих интересов" на Ближнем Востоке, но обвинил Иран — союзника РФ по борьбе с террористической группировкой ИГ, что он строит в Сирии "плацдарм" не для этих целей.

"Мы понимаем, что у России есть свои интересы на Ближнем Востоке, включая Сирию. (Мы понимаем) почему она видит, допустим, в лице Ирана союзника в борьбе с ИГИЛ. Нам очень мешает, что этот союзник выстраивает националистический и военный плацдарм, целью которого не является борьба с ИГИЛ", — заключил Корен.

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