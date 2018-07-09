Израиль не комментирует данные о причастности к удару по авиабазе в Сирии

9 июля 2018 09:35 (UTC+04:00)

Израильские военные оставили без комментариев сообщения об их возможной причастности к атаке на авиабазу в Сирии. Сирийское агентство САНА передает, что целью бомбардировки, отраженной средствами ПВО, стала авиабаза "Тифор" в провинции Хомс.

"Мы не комментируем сообщения в иностранной прессе", — сказал РИА Новости сотрудник пресс-службы Армии обороны Израиля.

В феврале израильтяне сами объявили о налете на "Тифор", где, по их данным, базировались иранские беспилотники. В апреле об их причастности к еще одной бомбардировке того же объекта в окрестностях Пальмиры стало известно от российских военных.

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