Израиль подтвердил данные об уничтожении террористов из ИГ на юге Сирии

Израильские военные подтвердили уничтожение на юге Сирии семи вооруженных боевиков, которые предположительно принадлежали к террористической организации "Исламское государство" и планировали проникновение через границу, сообщает РИА Новости.

Авиаудар по группе, замеченной на стыке Сирии с Израилем и Иорданией, был нанесен накануне вечером, с рассветом израильтяне обнаружили мертвые тела, автоматы, гранаты и пояса со взрывчаткой.

"Результат: семеро мертвых террористов и отсутствие потерь с израильской стороны", — сказал на брифинге для журналистов один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

"Мы предполагаем, что эти семеро террористов принадлежали к ИГ… Они выполняли террористическую миссию и пытались проникнуть на территорию Израиля", — добавил он.

Удар, по словам офицера, был нанесен с "воздушной платформы" с использованием ракет.

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