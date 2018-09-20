СМИ: Атакованный Израилем склад в Латакии полностью уничтожен

20 сентября 2018 09:37 (UTC+04:00)

Израильская компания - оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI) опубликовала в Twitter сделанный из космоса снимок, на котором, по ее утверждению, запечатлен атакованный 17 сентября израильскими истребителями и полностью уничтоженный в результате этого удара склад вооружений в сирийском портовом городе Латакия, сообщает РИА Новости.

"Предварительная оценка: склад вооружений в сирийской Латакии, атакованный два дня назад, полностью уничтожен", - утверждается в комментариях к фотографиям в Twitter компании. ISI публикует снимки здания длиной в 155 и шириной в 35 метров, сделанные, по ее утверждениям, 9 апреля 2017 года и его руины, якобы снятые 18 сентября 2018 года.

18 сентября Израиль признал, что его истребители бомбили предыдущим вечером объект сирийских вооруженных сил в Латакии. По утверждениям пресс-службы армии еврейского государства, там находилось оружие, которое "предназначалось для атак на Израиль и представляло собой угрозу, с которой он [Израиль] не может мириться".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии.

Пресс-служба Армии обороны Израиля распространила коммюнике, в котором выражается сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20.

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