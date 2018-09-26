Болтон: МАГАТЭ нужно проверить в Иране объекты, указанные разведкой Израиля

26 сентября 2018 09:35 (UTC+04:00)

США рассчитывают, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проверят в Иране те места, где, как утверждает израильская разведка, продолжаются работы в рамках ядерной программы, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает РИА Новости.

"США ожидают, что эксперты МАГАТЭ по максимуму воспользуются своими полномочиями, чтобы гарантировать, что Иран прекратил свою ядерную деятельность, в том числе в тех местах, которые недавно были обнаружены израильской разведкой, что не оставило никаких сомнений – у Тегерана была действующая и агрессивная военная ядерная программа", — заявил Болтон на конференции по Ирану в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что эксперты должны иметь возможность посетить с инспекциями "любой гражданский и военный объект". "Если мы в какой-то момент установим, что Иран расширяет свою деятельность по обогащению (ядерных материалов), США будут готовы задействовать ряд опций, который будут уместны и необходимы, чтобы режим (власти Ирана) понес серьезные последствия за свои действия", — добавил советник.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План предусматривает проведение инспекций МАГАТЭ на иранских объектах. На сегодняшний день все инспекции подтвердили, что Иран выполняет соглашение.

В конце апреля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что в распоряжение страны попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Нетаньяху настаивал на том, что Иран нарушил свои международные обязательства уже тем, что скрыл данные о программе и хранил их в расчете на использование в будущем.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

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