Delek и Noble приобрели долю в международном газопроводе EMG

28 сентября 2018 09:31 (UTC+04:00)

Американско-израильский консорциум, возглавляющий разработку морских запасов газа в Израиле, объявил, что вместе с египетским предприятием East он приобретает солидную долю участия в капитале международного египетско-израильского газопровода EMG. Об этом сообщает The Times of Israel, передает MIGNEWS.

По данным издания, компании Delek и Noble вместе с EMG купили 39 процента капитала, что составляет 518 миллионов долларов.

Уточняется, что Delek и Noble выплатят по 185 миллионов долларов, а финансовые обязательства по внесению балансовой части обозначенной суммы будут возложены на египетский EMG.

Согласно условиям сделки, Delek Drilling LP и Noble Energy Inc. станут обладателями исключительных прав на аренду и эксплуатацию международного трубопровода, соединяющего израильский Ашкелон с египетским городом Эль-Ариш на территории Синайского полуострова.

Как известно, Delek и Noble Energy также являются партнерами по разработке газового месторождения "Левиафан".

Стоит отметить, что впервые Египет, который в 1979 году стал первой арабской страной, подписавшей мирный договор с Израилем, импортирует газ у своего соседа.

Израиль надеется, что его запасы газа обеспечат энергетическую независимость страны и перспективы стать поставщиком Европы, а также наладить стратегические связи в регионе.

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