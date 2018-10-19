Израиль разместил у границы с сектором Газа десятки танков

19 октября 2018 13:12 (UTC+04:00)

Израиль разместил вдоль границы с сектором Газа бронетанковую технику, включая 30 танков. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники в палестинском анклаве, передает в пятницу ТАСС.

По имеющейся информации, подобная "демонстрация силы" связана с резким обострением в последние дни обстановки между Израилем и палестинским анклавом, а также намеченными на пятницу массовыми демонстрациями жителей сектора.

В среду израильская армия объявила о поражении 20 военных целей в Газе в ответ на предпринятый ночью ракетный обстрел территории еврейского государства. Ответственность за ночные пуски Израиль возложил на движение ХАМАС, в руках которого находится административное управление сектора. ХАМАС отвергло причастность к ракетным атакам.

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