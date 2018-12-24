Израиль требует от Германии прекратить финансировать Еврейский музей

24 декабря 2018 09:59 (UTC+04:00)

Правительство Израиля передало германским коллегам список «организаций, вмешивающихся во внутренние дела Израиля или ведущих антиизраильскую деятельность» с требованием прекратить их финансирование. В «черный список» включен и Еврейский музей в Берлине, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

О письме со списком «антиизраильских организаций», переданном в федеральное правительство Германии из Иерусалима, сообщила газета Die Tageszeitung. Издание отмечает, что документ, «как водится в неофициальной межправительственной переписке», не имеет подписи и указания на источник — однако его подлинность сомнений не вызывает. Источник в правительстве Германии подтвердил журналистам, что переписка с правительством Израиля по теме финансирования общественных организаций действительно ведется, и израильская сторона «передавала информацию». Письмо поступило канцлеру Германии и в министерство развития.

В документе, цитируемом Die Tageszeitung, говорится, что различные германские фонды, получающие гранты от правительства (такие, как Фонд Генриха Бёлля, христианские благотворительные организации и др.) поддерживают «антиизраильские» НКО — например, издание +972 («Сиха мекомит»), «Бецелем», «Шоврим Штика» и другие. Авторы подчеркивают, что все перечисленные в документе НКО официально зарегистрированы в Израиле и вполне легальны.

Обвинения в «антиизраильской деятельности» предъявлены также Берлинскому кинофестивалю и германской федеральной комиссии по кинематографии, которая занимается финансированием кино.

Особое недоумение у германских журналистов вызвало включение в список «антиизраильских» организаций Еврейского музей в Берлине. Музей обвиняют в проведении выставки об Иерусалиме, которая «больше отражает мусульманско-палестинский нарратив», и в регулярной организации дискуссий, на которые приглашаются «известные сторонники бойкота Израиля».

Журналистки New York Times попытались объяснить, что могло не понравиться Израилю в экспозиции Еврейского музея: очевидно, это макет Старого города, сделанный в 19 веке германским архитектором Конрадом Шиком. В центре макета выделяется комплекс Аль-Аксы, которая «затмевает» размерами храм Гроба Господня и Стену Плача. «Некоторые еврейские блогеры интерпретировали это как выражение мусульманского доминирования», — сообщают авторы.

Вряд ли правительство Германии начнет требовать от местных НКО обязательств не сотрудничать с организациями, взгляды которых не нравятся правительству Биньямина Нетанияху. «Черные списки», рассылаемые по европейским столицам, разрушают образ единственной демократии на Ближнем Востоке гораздо вернее, чем любые враги.

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