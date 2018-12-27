Нетаньяху будет присутствовать на инаугурации избранного президента Бразилии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет присутствовать на церемонии вступления в должность избранного президента Бразилии Жаира Болсонару вопреки распространенной ранее информации о том, что он сократит сроки своего визита в южноамериканскую республику. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду телеканал Globo..

Во вторник газета Folha de Sao Paulo со ссылкой на собственные источники сообщила, что Нетаньяху сократит сроки своего визита в Бразилию и не будет присутствовать на инаугурации. Издание утверждало, что израильский премьер встретится с Болсонару 28 декабря в Рио-де-Жанейро, а затем вернется на родину ради подготовки к досрочным парламентским выборам.

Однако в итоге, по информации Globo, было решено оставить изначально запланированные сроки визита. 28 декабря Болсонару и Нетаньяху встретятся в Рио-де-Жанейро, а затем оба политика отправятся в Бразилиа. Как ожидается, центральной темой их переговоров станет перенос посольства южноамериканской республики в Иерусалим - избранный президент Бразилии дал соответствующее обещание во время своей предвыборной кампании.

28 октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборов. По его итогам победу одержал Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию. Инаугурация нового президента Бразилии состоится 1 января 2019 года. Российскую делегацию на церемонии возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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