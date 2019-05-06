Израиль: $5 млн на повторный запуск корабля "Beresheet"

6 мая 2019 15:31 (UTC+04:00)

В прошлом месяце первый израильский космический корабль "Берешит" успешно совершил полет вокруг Луны, но потерпел крушение при посадке на Луну. Тем не менее, Израиль планирует совершить вторую попытку. Министр науки, технологий и космоса Офир Акунис (Ликуд) объявил в воскресенье, что Израильское космическое агентство (ISA) в Министерстве науки удвоит свою поддержку проекта "Берешит" в 2 раза, до 20 млн шекелей (5,6 млн долларов США), передает Trend со ссылкой на Mignews.com

Акунис также объявил, что ISA подписала контракт с НАСА, чтобы продолжать оказывать помощь SpaceIL (израильская некоммерческая организация "Beresheet") со вторым запуском. NASA помогло и в первый раз, предоставив SpaceIL новейшую технологию ретроотражателя для облегчения связи между базой и космическим кораблем.

"Проект объединил всех граждан Израиля в ожидании успешного приземления на Луну", - сказал Акунис. "Глубокий общественный интерес, наряду с прорывными технологическими достижениями, усилили необходимость увеличить огромную мобилизацию для успеха проекта. Я не сомневаюсь, что решение удвоить государственную поддержку и углубить сотрудничество с космическим агентством США поможет успеху "Берешит 2" и его успешной посадке на Луну ", - заключил Акунис.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Для первого космонавта из ОАЭ изготовили кресло
В мире 12:13
Израиль внедрит технологию добычи питьевой воды в засушливых районах Узбекистана
Бизнес 12:03
Израильские военные подтвердили заключение перемирия с палестинцами
Израиль 08:36
Израиль и Палестина согласились на прекращение огня в секторе Газа - СМИ
Арабские страны 06:51
Израиль ликвидировал полевого командира ХАМАС
Израиль 5 мая 17:54
Израильские военные атаковали боевиков на складе оружия в секторе Газа
Израиль 5 мая 13:53
Лента новостей
В Шеки-Загатальском регионе 3708 человек прошли онкологическое обследование (ФОТО)
Общество 16:22
Сирийская армия установила контроль над рядом районов на севере Хамы
В мире 16:11
Русская Мария, которая любит Азербайджан искренне и от души! (ФОТО)
Культура 16:06
В Казахстане построят еще один завод по утилизации отходов
Финансы 15:56
В Сирию из Иордании и Ливана вернулись свыше 1,3 тысячи беженцев
В мире 15:54
Один из "ложных" гравитационных сигналов был порожден черными дырами
В мире 15:36
Казахстанская биржа опубликовала новый курс нацвалюты к доллару
Финансы 15:32
Узбекское предприятие выставило на продажу четверть своих акций
Бизнес 15:26
В 2019 году экспорт нужно довести до 2 млрд. долларов США, заявил Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев
Центральная Азия 15:23