Израиль: $5 млн на повторный запуск корабля "Beresheet"

В прошлом месяце первый израильский космический корабль "Берешит" успешно совершил полет вокруг Луны, но потерпел крушение при посадке на Луну. Тем не менее, Израиль планирует совершить вторую попытку. Министр науки, технологий и космоса Офир Акунис (Ликуд) объявил в воскресенье, что Израильское космическое агентство (ISA) в Министерстве науки удвоит свою поддержку проекта "Берешит" в 2 раза, до 20 млн шекелей (5,6 млн долларов США), передает Trend со ссылкой на Mignews.com



Акунис также объявил, что ISA подписала контракт с НАСА, чтобы продолжать оказывать помощь SpaceIL (израильская некоммерческая организация "Beresheet") со вторым запуском. NASA помогло и в первый раз, предоставив SpaceIL новейшую технологию ретроотражателя для облегчения связи между базой и космическим кораблем.



"Проект объединил всех граждан Израиля в ожидании успешного приземления на Луну", - сказал Акунис. "Глубокий общественный интерес, наряду с прорывными технологическими достижениями, усилили необходимость увеличить огромную мобилизацию для успеха проекта. Я не сомневаюсь, что решение удвоить государственную поддержку и углубить сотрудничество с космическим агентством США поможет успеху "Берешит 2" и его успешной посадке на Луну ", - заключил Акунис.

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