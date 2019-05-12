Израиль подобрал на Голанах место для строительства поселка в честь Трампа

12 мая 2019 14:10 (UTC+04:00)

Израильские власти подобрали на Голанских высотах место для строительства поселка, который будет назван в честь президента США Дональда Трампа, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Так израильтяне хотят отблагодарить хозяина Белого дома за недавнее признание этой территории частью еврейского государства, вопреки претензиям на нее со стороны Сирии.

"Я обещал, что мы построим населенный пункт в честь президента Трампа. Настоящим информирую вас, что мы уже нашли место на Голанах, где это новое поселение будет создано", - сказал Нетаньяху на воскресном заседании правительства.

Премьер-министр добавил, что решения, связанные с основанием нового населенного пункта, будут вынесены на утверждение нового кабинета, формированием которого он занимается после победы на апрельских выборах.

Голанские высоты Израиль отбил у Сирии в ходе Шестидневной войны 1967 года, а в 1981 году их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.

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