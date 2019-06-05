США увеличат оборонную помощь Израилю и ужесточат расходование выделяемых средств

5 июня 2019 11:43 (UTC+04:00)

США наращивают финансовый объем оборонной помощи Израилю и одновременно ужесточают расходование выделяемых с этой целью средств. Об этом ТАСС на 10-й международной выставке вооружений ISDEF 2019, проходящей в Тель-Авиве, сообщил представитель управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Израиля, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Текущее соглашение о предоставлении американской оборонной помощи Израилю рассчитано на 2018-2028 годы и предполагает повышение среднего ежегодного ассигнования по сравнению с предшествующим десятилетием с $3,1 млрд до $3,8 млрд. Однако условия расходования этих средств существенно ужесточаются: если раньше Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) могла расходовать до 25% американской военной помощи на закупки у национальной оборонной промышленности и других стран, то теперь вся помощь может быть потрачена на закупки только у американского оборонно-промышленного комплекса (ОПК)", - сообщил представитель Минобороны Израиля.

По его словам, это соглашение существенно отразилось на развитии израильского ОПК. "В настоящее время оборонная промышленность страны ориентирована преимущественно на экспорт, объем которого за последние годы увеличился более, чем на одну треть - с $6,5 млрд в 2016 году до $9 млрд в 2018 году", - отметил собеседник агентства. Подавляющая часть - 58% - израильского оборонного экспорта отправляется странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Затем идут страны Европы (21%), Ближнего Востока (14%), Африки (5%) и Северной Америки (2%), отметил источник.

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