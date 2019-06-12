Тель-Авив останется без велосипедов напрокат

Тель-Авив готовится завершить свою программу субсидированной краткосрочной аренды велосипедов, в то же время он готов расширить свое и без того серьезное финансовое обязательство по краткосрочной аренде автомобилей, передает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com

Tel-O-Fun, служба, управляющая городским парком зелено-белых велосипедов, планирует на этой неделе представить мэру Тель-Авива Рону Хульдаи презентацию электрических велосипедов следующего поколения, оснащенных интеллектуальными батареями.



Компания предъявляет требование на получение от 4 до 5 миллионов шекелей (от 1,1 до 1,4 млн долларов) из городского бюджета, чтобы запустить новую услугу. Но Хульдаи уже намекнул, что контракт с Tel-O-Fun не будет продлен.

Ирония заключается в том, что служба превратила Тель-Авив в двухколесный город. Как объясняет мэр города, много частных предприятий сейчас предоставляют подобную услугу без велосипедных стоек. Многие жители Тель-Авива используют электрические скутеры вместо велосипедов для передвижения по городу. Использование велосипедов Tel-O-Fun резко сократилось.



Но в то же время Тель-Авив отказывается от общественных велосипедов и планирует расширить использование автомобилей, сдаваемых в почасовую аренду, которые предлагаются в рамках программы AutoTel. Управляемая частной компанией Car2Go, AutoTel в настоящее время имеет парк из 260 автомобилей такого же зелено-белого цвета, что и велосипеды.



AutoTel стоит гораздо дороже – 100 миллионов шекелей за первые 10 лет, не считая денег, которые муниципалитет инвестировал в маркетинг-программы, и стоимости 780 парковочных мест по всему городу, зарезервированных для автомобилей.



Критики краткосрочной программы проката автомобилей утверждают, что расходы чрезмерны, и что два других крупных города Израиля, Хайфа и Иерусалим, тратят намного меньше.

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