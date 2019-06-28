Нетанияху встретился с экс-постпредом США в ООН Никки Хейли

Вчера 27 июня, Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой Сарой приняли бывшего постоянного представителя США в ООН Никки Хейли с супругом Майклом в резиденции главы правительства в Иерусалиме, передает Trend со ссылкой на Mignews.com

Премьер-министр Нетаниягу:

«Весь еврейский народ высоко ценит то, как блистательно вы представляли союз между США и Израилем, и то, как вы защищали Израиль и отстаивали правду в ООН. Вы - великий сторонник этого альянса, вы снискали признание всего еврейского народа. Благодарим вас от всего сердца».

Никки Хейли:

«Спасибо вам за гостеприимство и за дружбу, но более всего - за сотрудничество. Оба правительства продели вместе большую работу, эти отношения вечны. Мы надеемся на долгие годы партнерства и нерушимого союза между Израилем и Соединенными Штатами».

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