20 июля Нетаниягу побьет рекорд по пребыванию у власти

15 июля 2019 09:51 (UTC+04:00)

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен войти в историю в конце этой недели, став самым продолжительным премьером в истории Израиля, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Он намерен превзойти первого премьер-министра страны Давида Бен-Гуриона в субботу, 20 июля.

Бен-Гурион руководил Израилем в общей сложности 4875 дней — около 13 с половиной лет — с 14 мая 1948 года по 26 января 1954 года и снова с 3 ноября 1955 года по 26 июня 1963 года.

Нетаниягу был премьер-министром в период 18 июня 1996 года и 6 июля 1999 года, а также был премьером с 31 марта 2009 года.

Его общее количество дней в должности по состоянию на воскресенье, включая воскресенье, составляет 4870. Ожидается, что в пятницу он сравняется с рекордом Бен-Гуриона, а в субботу побьет его.

Нетаньяху является третьим по продолжительности правящим нынешним лидером среди стран ОЭСР после Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (хотя он изменил систему режима, чтобы продлить свое правление) и Германии Ангелы Меркель.

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