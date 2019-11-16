Две ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в ночь на субботу по израильской территории две ракеты, которые были перехвачены системой противовоздушной обороны. Об этом,как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила армейская пресс-служба на своей странице в "Twitter".

"Две ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону израильского города Беэр-Шева, обе перехвачены системой ПВО "Железный купол", - говорится в сообщении военных.

Незадолго до этого на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги, предупреждая местных жителей о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа.

По данным армии Израиля, за 50 часов с утра 12 ноября, когда начался последний виток противостояния, радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю не менее 450 ракет, большинство из которых были перехвачены. В ответ израильские военные поразили десятки целей палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. По данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов в секторе погибли более 30 человек. В пресс-службе Армии обороны Израиля подчеркнули, что "около 20 из них были террористами, запускавшими ракеты".

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