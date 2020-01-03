В Афинах подписано соглашение Греции, Израиля и Кипра о газопроводе EastMed

Межгосударственное соглашение Греции, Израиля и Кипра по сооружению Восточносредиземноморского газопровода (EastMed pipeline) подписано в Афинах. Прямую трансляцию с церемонии подписания ведет греческое государственное телевидение (EРТ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подписи под документом поставили министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц и министр торговли, промышленности и туризма Кипра Георгиос Лаккотрипис. На церемонии присутствовали премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Кипра Никос Анастасиадис. Процедура заключения соглашения будет завершена, когда его подпишет Италия, но эта дата пока не определена.

Ранее в четверг греческая газовая компания DEPA подписала c работающей в Израиле международной компанией Energean Oil & Gas предварительное соглашение о намерении приобретать 20% природного газа (около 2 млрд кубометров в год), который будет поставляться по будущему газопроводу.

Газопровод EastMed должен обеспечить поставку энергоносителей из Восточного Средиземноморья через остров Крит в материковую Грецию, откуда газ предполагается поставлять по трубопроводу "Посейдон" под морем в Италию и по соединительному газопроводу между Грецией и Болгарией в другие европейские регионы. Европейская комиссия назвала трубопровод EastMed проектом общего интереса и предоставила €34,5 млн для завершения технических исследований для проекта.

Ожидается, что строительство этого трубопровода длиной 2000 км займет около семи лет и будет стоить примерно $7 млрд. Проектная мощность составляет 10 млрд кубометров газа ежегодно. Министерство охраны окружающей среды и энергетики Греции сообщило, что министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли, курирующий вопросы энергетики, прислал письмо, в котором выразил пожелания успешной реализации проекта и заявил, что "Италия продолжает поддерживать проект в рамках европейских проектов общего интереса".

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