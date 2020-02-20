Израиль и Палестина остановили "торговую войну"

Израильские и палестинские власти договорились об отмене взаимных санкций на поставки сельхозпродукции. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает израильское агентство Ynet.

"Министр обороны Нафтали Беннет сообщил в четверг о том, что возобновятся поставки сельхозпродукции из Палестинской автономии в Израиль, а палестинская администрация заявила, что снимает запрет на ввоз израильских телят", - говорится в сообщении агентства.

Решение об отмене запрета было принято на переговорах, которые возглавил координатор правительства Израиля на палестинских территориях генерал-майор Камиль Абу-Рукун.

Запрет на поставки палестинской сельхозпродукции ввёл министр обороны Израиля Нафтали Беннет в начале месяца. Это стало очередным шагом "торговой войны" между сторонами. Ранее палестинские власти запретили импорт телят из Израиля.