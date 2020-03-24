В Израиле число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 1442

Израиль 24 марта 2020 00:59 (UTC+04:00)
В Израиле число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 1442

Число заразившихся коронавирусом в Израиле возросло к вечеру 23 марта до 1442, увеличившись с утра понедельника на 204 человека. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, состояние 29 заболевших оценивается как тяжелое, 41 человек выздоровел. 20 марта Минздрав сообщил о смерти первого пациента, заразившегося коронавирусом. Первый случай заражения на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у соотечественника, вернувшегося из Италии.

Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник провел длившееся 7 часов совещание, в ходе которого было решено "значительно ужесточить контроль" за исполнением мер по ограничению передвижения граждан для предотвращения распространения нового коронавируса, сообщила его канцелярия. 17 марта Минздрав Израиля рекомендовал гражданам еврейского государства выходить из своих домов "только в случаях крайней необходимости", к которым относятся работа в жизненно важных отраслях и поездки в продуктовые магазины и аптеки. 19 марта решением израильского правительства рекомендациям министерства здравоохранения был придан статус обязательных к исполнению. В частности, израильтянам запрещено посещение пляжей, бассейнов, парков, детских площадок, библиотек, музеев, предписано не собираться группами более 10 человек, воздерживаться от приема гостей и походов в гости, ездить в лифте по одному.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тыс. человек, зафиксировано более 15 тыс. летальных исходов.

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