Соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Израилем может быть заключено в 2020 году
Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Израилем может быть заключено в текущем году. Об этом заявил в пятницу временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне в эфире телеканала "Россия-24", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Одна важная тема, над которой мы работаем, - это зона свободной торговли между Израилем и Евразийским экономическим союзом. Я думаю, что есть все возможности для того, чтобы закончить переговоры в текущем 2020 году, подписать его, потом имплементировать", - сказал израильский дипломат.
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