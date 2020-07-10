Аварийная посадка самолета в аэропорту Бен-Гурион, пострадавших нет
В пятницу, 10 июля, около 14:00, в диспетчерскую МАДА поступило сообщение из аэропорта Бен-Гурион о готовящейся аварийной посадке самолета с технической неисправностью. В аэропорт было направлено несколько бригад службы скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба "Маген Давид Адом", передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Экстренные службы аэропорта Бен-Гурион были приведены в состояние повышенной готовности.
В 14:12 стало известно, что самолет приземлился благополучно; пострадавших нет.
Информация уточняется.
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