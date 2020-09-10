Саудовская Аравия и Бахрейн открыли свое воздушное пространство для всех израильских самолетов

Саудовская Аравия и Бахрейн открыли свое небо для всех израильских самолетов, а не только для тех, которые следуют в Объединенные Арабские Эмираты или вылетающих из этой страны, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Об этом сообщил 9 сентября советник президента США Джаред Кушнер на телефонном брифинге для прессы.

Отметим, что ранее Бахрейн и Саудовская Аравия сообщали, что они откроют свое воздушное пространство для рейсов, направляющихся или вылетающих из Объединенных Арабских Эмиратов.