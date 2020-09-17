Израильский министр призвал пытающихся попасть в Украину паломников вернуться домой

Министр высшего образования и водных ресурсов Израиля Зеэв Элькин призвал в четверг израильских паломников-хасидов, пытающихся проехать в город Умань на территории Украины, вернуться домой. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на многочисленные попытки помочь израильтянам, пытающимся попасть на территорию Украины через Беларусь или Молдову, сегодня утром украинские власти дали окончательный отрицательный ответ. Украинцы заявили, что не разрешат въезд через пограничные переходы", - написал Элькин. "Я призываю наших граждан вернуться в Израиль и соблюдать предписания по самоизоляции по возвращении", - добавил он.

Ранее в четверг советник главы украинского МВД Михаил Апостол заявил, что "Украина в связи с пандемией закрыла границы для иностранцев". Он подчеркнул, что "исключений для хасидов не будет".