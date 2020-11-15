Кабмин Израиля ратифицировал мирное соглашение с Бахрейном

Правительство Израиля ратифицировало на еженедельном заседании в воскресенье соглашение о нормализации связей с Бахрейном. Об этом сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, за окончательную ратификацию договора министры правительства Биньямина Нетаньяху проголосовали единогласно. 10 ноября документ был утвержден Кнессетом (парламентом Израиля) большинством в 62 голоса против 14. 25 октября израильский кабмин первый раз утвердил текст соглашения перед его представлением в парламенте.

15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Бахрейном. Нетаньяху назвал тогда же примирение еврейского государства с этими двумя арабскими странами "поворотным моментом в истории", который "в результате поможет раз и навсегда положить конец арабо-израильскому конфликту". Соглашение с ОАЭ израильский парламент утвердил 15 октября, а правительство ратифицировало 25 октября, после чего следующим этапом является уже открытие посольств.

Заключение мира стало возможным благодаря активному посредничеству со стороны США. Перед подписанием договоренностей президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что они станут "основой для всеобъемлющего мира" на Ближнем Востоке. Трехстороннюю сделку окрестили на Западе "Авраамовыми соглашениями" в память о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама.

Палестина выступила категорически против этих договоренностей и отозвала своих послов из Абу-Даби и Манамы. 23 октября Трамп объявил о том, что Судан и Израиль договорились о нормализации отношений в рамках "Авраамовых соглашений".