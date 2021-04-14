Израиль поставит Иордании воду сверх предусмотренного мирным договором
Совет национальной безопасности Израиля утвердил рекомендацию профессиональных структур, одобрив тем самым запрос правительства Иордании о дополнительной поставке пресной воды сверх предусмотренного мирным договором между странами от 1994 года, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Иордания, страдающая от нехватки водных ресурсов, время от времени подает запросы на получение дополнительной воды из озера Кинерет, и до сих пор Израиль без проблем давал свое согласие.
В начале марта был подан очередной запрос, который был рассмотрен совместной комиссией по водным ресурсам, согласован с израильскими регуляторами, однако длительное время не утверждался советом по национальной безопасности.
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