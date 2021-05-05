Истек срок, отведенный Нетаньяху на создание кабмина по итогам выборов

Отведенный премьер-министру Израиля и лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху 28-дневный срок на формирование правительственной коалиции по итогам состоявшихся 23 марта досрочных парламентских выборов истек с наступлением 5 мая. Об этом сообщила в среду канцелярия президента еврейского государства Реувена Ривлина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Срок в 28 дней, отведенный в соответствии с законом премьер-министру Биньямину Нетаньяху на формирование правительства, истек в полночь [время совпадает с московским]. Незадолго до полуночи Нетаньяху проинформировал канцелярию главы государства, что не может сформировать правительство, а потому возвращает мандат [на создание кабмина по итогам выборов] президенту", - говорится в сообщении. В канцелярии добавили, что "в среду президент свяжется с партиями, представленными в Кнессете, по поводу продолжения процесса формирования правительства", - говорится в сообщении.

В соответствии с законом Ривлин теперь должен в течение трех дней либо передать мандат на формирование кабмина по итогам консультаций с парламентскими фракциями другому депутату, которому на попытку будет отведено 28 дней, либо поручить определить имя этого кандидата Кнессету (парламенту), на что всему составу палаты будет предоставлен 21 день. Если правительство так и не будет создано, Кнессет 24-го созыва будет автоматически распущен, а через 90 дней будут назначены новые выборы, которые станут уже пятыми в Израиле за два с половиной года.

Ривлин 6 апреля поручил Нетаньяху формирование нового правительства по итогам парламентских выборов 23 марта, на что премьеру было предоставлено в соответствии с законом 28 дней. Предыдущее правительство Израиля было сформировано 17 мая 2020 года по итогам состоявшихся 2 марта того же года парламентских выборов. Кнессет 23-го созыва был автоматически распущен 23 декабря 2020 года из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны, а досрочные парламентские выборы были назначены на 23 марта 2021 года. Нетаньяху остается главой переходного правительства до приведения к присяге нового кабинета.

По результатам двух предшествовавших голосованию 2 марта 2020 года выборов в Израиле - 9 апреля и 17 сентября 2019 года - парламентариям не удавалось сформировать коалицию, которая контролировала бы более половины из 120 мест в Кнессете. В результате были объявлены сначала первые повторные выборы в истории Израиля, а затем и вторые.