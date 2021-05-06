Коронавирус в Израиле: Около 1400 зараженных, за сутки умерли двое больных COVID-19

Утром в четверг, 6 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 838816 заразившихся (+77 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 1371 человек (+159 по сравнению со вчерашним днем).

6371 (+2) заболевших COVID-19 умерли.

Если полагаться на приведенные выше данные, то с начала эпидемии выздоровели после коронавируса 831074 человека (но 5 мая выздоровевших было 831158, то есть их число, по необъяснимой причине, уменьшилось).

За последние сутки проведены 40404 тестов. В 0,2% случаев выявлялся коронавирус.

154 (-6) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 87 (-3) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 56 (-1) из них в критическом состоянии, 55 (0) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,80.

83% зараженных моложе 50 лет; около 85% умерших были старше 60 лет; 60% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; 59% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.