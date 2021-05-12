Израильский военный погиб при обстреле из сектора Газа

Израильский военный погиб в результате ракетного обстрела, совершенного радикалами из сектора Газа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на официальной странице Армии обороны Израиля в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС. ​​​​​

В сообщении отмечается, что погибшему был 21 год.