Израильский военный погиб при обстреле из сектора Газа
Израильский военный погиб в результате ракетного обстрела, совершенного радикалами из сектора Газа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на официальной странице Армии обороны Израиля в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В сообщении отмечается, что погибшему был 21 год.
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