Министр обороны Израиля встретится с главой Пентагона в США 3 июня
Министр обороны Израиля Бени Ганц встретится в четверг, 3 июня, в Пентагоне со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В этот четверг министр [Остин] примет министра обороны Израиля Бенджамина Ганца, который совершит свой первый визит в Пентагон. Более подробную информацию мы сможем предоставить вам к четвергу", - отметил Кирби.
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