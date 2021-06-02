Министр обороны Израиля встретится с главой Пентагона в США 3 июня

Министр обороны Израиля Бени Ганц встретится в четверг, 3 июня, в Пентагоне со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В этот четверг министр [Остин] примет министра обороны Израиля Бенджамина Ганца, который совершит свой первый визит в Пентагон. Более подробную информацию мы сможем предоставить вам к четвергу", - отметил Кирби.