Израиль избран в экономический и социальный совет ООН

Израиль впервые в истории был избран в качестве члена экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), одного из главных органов этой организации, отвечающего за координацию деятельности 15 специализированных учреждений ООН, 9 функциональных комиссий и 5 региональных комиссий в экономической и социальной сфере, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В совет, состав которого меняется раз в два года, входят 54 из 193 членов ООН. Израиль получил голоса 154 стран, что является беспрецедентным уровнем поддержки.