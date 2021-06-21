Boeing установит на самолеты F-15 израильскую систему РЭБ

Американский авиастроительный концерн Boeing объявил, что интегрирует израильскую систему радиоэлектронной борьбы в боевые самолеты F-15, которые будут произведены по заказу неуказанного иностранного заказчика, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Речь идет о системах защиты спутниковой навигации производства оборонного концерна "Эльбит Маарахот", предназначенных для защиты радарных и навигационных систем самолета от создаваемых противником помех.