ВВС Израиля нанесли удары по позициям радикальных группировок в секторе Газа

Израильская авиация подвергла бомбардировке позиции радикальных организаций в секторе Газа. Об этом сообщила в субботу палестинская радиостанция "Саут Аль-Акса", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, налетам подверглись расположения группировок, связанных с контролирующим прибрежный анклав движением ХАМАС.

Как уточняется, удары были нанесены по северо-западной части сектора двумя ракетными снарядами. О жертвах и разрушениях не сообщается.