Израиль и Марокко подписали меморандум о взаимопонимании в области обороны

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц сообщил, что подписал в среду в Рабате меморандум о взаимопонимании в оборонной области с марокканским министром-делегатом при главе правительства по вопросам национальной обороны Абдельлатифом Лудийи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы только что подписали меморандум о взаимопонимании в области обороны с Марокко. Это очень важное событие, которое позволит нам работать над совместными проектами и развивать производственное сотрудничество. Следует расширять и укреплять отношения между Израилем и Марокко", - распространила высказывания Ганца пресс-служба Минобороны еврейского государства.

"Соглашение обеспечивает прочную основу, которая формализует оборонные отношения между странами и закладывает основу для будущего сотрудничества. Это [меморандум] позволит оборонным ведомствам двух стран расширить сотрудничество в области разведки, промышленного сотрудничества, военной подготовки и многого другого", - указали в пресс-службе. "Соглашение является значительным шагом в углублении отношений Израиля и Марокко, которые уже извлекают выгоду из расширения экономического сотрудничества, двустороннего туризма и теплых отношений между народами", - отметили в израильском оборонном ведомстве.

10 декабря 2020 года экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Марокко достигли договоренности об установлении дипломатических отношений. 22 декабря в Рабате власти Марокко, США и Израиля подписали совместную декларацию. В ней, частности, подтверждалось намерение "немедленно возобновить полные официальные контакты между марокканскими и израильскими коллегами, установить полные дипломатические, мирные и дружественные отношения".