Тель-Авив стал самым дорогим городом для жизни в мире

Тель-Авив по ценам обошел Париж и Гонконг и в 2021 году стал самым дорогим городом для жизни в мире. Об этом сообщает в среду газета The Jerusalem Post со ссылкой на исследование стоимости жизни (Worldwide Cost of Living 2021) в 173 крупных городах по всему миру, подготовленное аналитиками британской компании Economist Group, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Газета отмечает, что в 2020 году Тель-Авив был на пятой позиции по дороговизне после Парижа, Гонконга, Осаки и Женевы. Его взлет на первое место вызван длительным ростом обменного курса израильского шекеля по отношению к доллару США и ростом цен на продукты питания и транспорт, указывает издание. По его данным, в среднем цены на товары и услуги в городе выросли в этом году на 3,5% в местной валюте по сравнению с ростом всего на 1,9% в прошлом году.

С начала пандемии израильская валюта укрепилась почти на 10% по отношению к доллару. Месяц назад обменный курс достиг 3,04 шекеля за доллар впервые с середины 90-х годов прошлого века.