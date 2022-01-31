В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударах по Сирии

Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля отказался в понедельник комментировать сообщения СМИ об израильских ракетных ударах в районе Дамаска в Сирии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - сказал по телефону израильский военный в ответ на соответствующий запрос ТАСС.