В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударах по Сирии
Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля отказался в понедельник комментировать сообщения СМИ об израильских ракетных ударах в районе Дамаска в Сирии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - сказал по телефону израильский военный в ответ на соответствующий запрос ТАСС.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Азербайджан и Иран проводят консультации по ускорению строительства ж/д терминала на границе - Джавад Хедаяти (Эксклюзив)
Зангезурский коридор - это последний шанс для экономики Армении от Президента Ильхама Алиева - Эмин Алиев в эфире телеканала СВС (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Мир уже другой, и мы постепенно привыкаем к новому формату работы, к новому формату жизни
Президент Ильхам Алиев: На территории Азербайджана практически завершены все транспортно-коммуникационные проекты
Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству АЗЕРТАДЖ (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии локомотивного депо ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Гянджинского государственного драматического театра
Освобождение азербайджанских земель предотвратило наркотрафик через эти территории – председатель ГТК