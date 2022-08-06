Израиль не заинтересован в операции в секторе Газа, но не боится ее - премьер Лапид

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что страна не заинтересована в масштабной операции в секторе Газа, но не боится ее, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Сегодняшние действия в Газе начались в свете конкретных угроз, которые нарушили привычный уклад жизни на юге», — отметил Лапид.

Он подчеркнул, что Израиль не заинтересован в масштабной операции в Газе, но и не боится ее.

В публикации отмечается, что во время телевизионного выступления Лапида звучали сирены воздушной тревоги в разных районах Израиля.