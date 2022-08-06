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Израиль не заинтересован в операции в секторе Газа, но не боится ее - премьер Лапид

Израиль Материалы 6 августа 2022 06:43 (UTC +04:00)
Израиль не заинтересован в операции в секторе Газа, но не боится ее - премьер Лапид

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Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что страна не заинтересована в масштабной операции в секторе Газа, но не боится ее, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Сегодняшние действия в Газе начались в свете конкретных угроз, которые нарушили привычный уклад жизни на юге», — отметил Лапид.

Он подчеркнул, что Израиль не заинтересован в масштабной операции в Газе, но и не боится ее.

В публикации отмечается, что во время телевизионного выступления Лапида звучали сирены воздушной тревоги в разных районах Израиля.

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