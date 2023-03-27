В Тель-Авиве на стихийный протест вышли десятки тысяч человек (ФОТО/ВИДЕО)

Стихийная акция протеста, начавшаяся в воскресенье вечером в Тель-Авиве после объявления об отставке министра обороны страны Йоава Галанта, собрала уже 58 тыс. человек.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, такие оценки привел государственный телеканал Kan 11, ведущий прямую трансляцию с места событий.

По его информации, протестующие полностью блокировали движение по шоссе Аялон - крупнейшей автомагистрали на востоке города. На проезжей части они разожгли костры из подручных материалов и отказываются расходиться. Полиция в происходящее пока не вмешивается. К месту событий продолжают прибывать все новые группы демонстрантов.

Одновременно в Иерусалиме протестующие пришли к резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает газета Yedioth Ahronoth. Демонстрантам удалось прорвать одно из полицейских ограждений и приблизиться к дому премьера на расстояние в 20 м. Полиция начала применять для разгона толпы водометы.

В воскресенье Нетаньяху объявил о решении отправить Галанта в отставку. Это произошло после того, как в субботу Галант выступил со специальным обращением к согражданам, в котором высказался за приостановку обсуждения в парламенте судебной реформы, вызвавшей протесты оппозиции. По мнению политика, изменения в судебной системе страны необходимы, однако осуществлять их нужно путем широкого диалога. Он подчеркнул, что возникший из-за споров вокруг реформы раскол в израильском обществе уже глубоко проник в ряды Армии обороны Израиля и создает угрозу национальной безопасности. В частности, в последние недели среди армейских резервистов, несогласных с реформой, участились призывы к отказу от службы.

Протесты против судебной реформы продолжаются в Израиле с января. Противники проекта считают, что предложенный план, предусматривающий ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей, подорвет демократические основы израильской государственности. Нетаньяху же настаивает, что эта реформа уравновесит полномочия всех ветвей власти и сделает политическую систему страны более демократичной.