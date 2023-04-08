Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Израиль

Израильские военные сбили нарушивший границу беспилотник из Ливана

Израиль Материалы 8 апреля 2023 20:18 (UTC +04:00)
Израильские военные сбили нарушивший границу беспилотник из Ливана

Читайте Trend в

Израильские военные сбили в пятницу беспилотный летательный аппарат, направлявшийся через границу со стороны Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подразделения Армии обороны Израиля обнаружили беспилотник, перелетевший из Ливана на территорию Израиля, и сбили его. Беспилотник отслеживался системой наблюдения на протяжении всего инцидента", - говорится в заявлении.

"Армия продолжит предпринимать действия для предотвращения любых попыток нарушения суверенитета Государства Израиль", - отметили военные.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости