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В израильской армии заявили о состоянии повышенной готовности на всех фронтах

Израиль Материалы 3 января 2024 05:33 (UTC +04:00)
В израильской армии заявили о состоянии повышенной готовности на всех фронтах

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в состоянии «очень высокой готовности» к любым развития событиям на всех фронтах.

Как передает Trend, об этом сказал официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

"ЦАХАЛ находится на очень высоком уровне подготовки на всех фронтах, как в защите, так и в нападении. Мы готовы к любому возможному сценарию на всех аренах", - сказал он.

Как сообщают израильские СМИ, Израиль официально не взял на себя ответственность за инцидент, приведший к гибели члена руководства ХАМАС Салеха аль-Арури.

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