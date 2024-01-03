В израильской армии заявили о состоянии повышенной готовности на всех фронтах

БАКУ /Trend/ - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в состоянии «очень высокой готовности» к любым развития событиям на всех фронтах.

Как передает Trend, об этом сказал официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

"ЦАХАЛ находится на очень высоком уровне подготовки на всех фронтах, как в защите, так и в нападении. Мы готовы к любому возможному сценарию на всех аренах", - сказал он.

Как сообщают израильские СМИ, Израиль официально не взял на себя ответственность за инцидент, приведший к гибели члена руководства ХАМАС Салеха аль-Арури.